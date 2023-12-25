迪士尼新設施疑有小孩跳車　暫停運作

上海迪士尼度假區周日（24日）晚公布園區新項目「瘋狂動物城：熱力追蹤」停駛，恢復營運時間待定。「瘋狂動物城」主題園區內的其他體驗，包括娛樂表演、餐飲、商品等正常運作。

有網民聲稱可能是因為有小孩在玩「瘋狂動物城：熱力追蹤」期間跳車，所以導致設施停運。網民指，當時玩熱力追蹤時同車有個小孩，說東西掉了，然後突然跳車檢東西，他之後跟着車跑，過了一會兒車子到另一個區域就看不見小孩，項目停駛後聽到小孩哭聲。幾分鐘後就有工作人員到前面，後來又帶乘客離開。另一名網民則指，是有女孩的髮箍掉了，然後跳車檢拾，結果跟不上原車，小孩一路狂跑，後來站着不動，被後面一輛左轉的車壓到。

瘋狂動物城主題園區上周三（20日）開幕，是上海迪士尼樂園的第八大主題園區，也是全球首個以「瘋狂動物城」為主題的園區。「瘋狂動物城：熱力追蹤」是其中主要遊樂設施，是內地首個無軌乘騎遊樂設施，頗具熱度，排隊遊玩者眾。內媒指「瘋狂動物城」開幕後，「熱力追蹤」上周六（23日）亦曾故障停駛，有排隊遊客被困在排隊區等待3個多小時，有人在凌晨2時才離開。上海迪士尼園區人員表示，由於「熱力追蹤」的乘騎系統比較複雜，為了安全考量，可能現場臨時需要營運維護。至於設施是否多次故障，工作人員指園區上周三才正式開幕，難免設備會有故障，園區在盡量維修。