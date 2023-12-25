華為前高管自組公司14遭逮　涉侵犯晶片秘密

上海市公安局經濟犯罪偵查總隊日前通報稱，在江蘇警方的大力配合下，上海警方成功偵破一宗侵犯晶片技術商業秘密案，抓獲包括張某和劉某等疑犯14名涉案公司核心成員。內媒周一（25日）報道，雖然通報未披露涉案公司及疑犯名字，但熟悉行業人士已認出該涉案公司為尊湃通訊，公司始創人張琨為內地科技巨頭華為前高管。

警方通報稱，2021年2月，權利公司前高管張某、劉某等人為牟取非法利益，在離職後設立某科技公司，以支付高薪、股權利誘等方式，誘導多名權利公司前研發人員跳槽，並指使這些人員在離職前通過摘抄、截屏等方式非法獲取權利公司晶片技術資訊，抄襲並運用於張某公司設計的同類型晶片上，企圖以此非法牟利。 目前，張某、劉某等4名主要疑犯已因涉嫌侵犯商業秘密罪被警方依法執行逮捕，其餘10人依法取保候審。

報道稱，張琨創業前是華為子公司海思半導體的技術總監，有着超過20年的半導體從業經驗。他2021年離開海思後，同年3月創立尊湃通訊。早前，上海海思技術有限公司向法院申請訴前財產保全，請求凍結尊湃通訊科技及其多地分公司和子公司上海尊湃通訊科技有限公司銀行存款9,500萬元人民幣（約1億港元），或查封、凍結、扣押價值相應的其他財產，獲法院裁定執行。另內地手機製造商小米旗下投資公司是尊湃通訊股東，隨着尊湃通訊被查，小米也陷入風口浪尖。對此，小米周日（24日）緊急回應稱，小米旗下瀚星創業投資有限公司參與某晶片公司融資，為正常財務投資行為。