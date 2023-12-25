傳醫保統籌額度本月底清零　醫保局發聲闢謠

內地近日傳出「藥店已停止統籌額度支付」，指內蒙古自治區一些地區「門診5,000元（人民幣，下同，約5,508港元）醫保統籌額度本月底要清零」。對此，內蒙古錫林郭勒盟醫療保障局稱，「政策取消純屬謠言，年底清零是對醫保政策的誤解誤讀」。另外，多地醫療保障局恢予以回應。

內蒙古錫林郭勒盟醫療保障局稱，錫林郭勒盟於去年10月1日實施職工基本醫療保險門診共濟保障機制，制度規定，門診統籌待遇標準是在一個自然年度內，參保人員在定點醫藥機構發生的政策範圍內的普通門診醫療費用按政策結算。明年，參保職工的門診費用重新累計，達到起付標准後按規定享受門診統籌待遇。因此，並不存在報銷額度清零和政策取消的說法。

湖南省醫保局日前也發布消息辟謠，指在新的自然年度，職工醫保普通門診統籌年度報銷額度，將根據新的統計數據進行更新，確保參保人獲得持續充分的額度保障。江西省醫療保障局則指出，近期一些定點零售藥店受利益驅動，曲解醫保門診統籌政策，錯誤宣傳「門診統籌不用，年底額度將清零」，甚至通過互聯網醫院違規線上開具處方套取門診統籌基金，給門診統籌政策實施和醫保基金安全造成重大安全隱患。