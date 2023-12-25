華女新潟滑雪亡　當地教練分析吸入粉雪致窒息

中國一名女遊客上周六（23日）在日本新潟滑雪時被雪掩埋致窒息身亡，涉事湯澤町神樂滑雪場交通方便，從東京乘新幹線1個半小時可達，因此深受歡迎。有當地滑雪教練稱，死者是跌倒後吸入粉雪導致窒息。

在新潟縣湯澤町神樂滑雪場旁邊經營旅館兼任滑雪教練的陳寬（化名）表示，湯澤區域有不下10個滑雪場，其中神樂滑雪場以粉雪出名。據其了解事故發生在神樂滑雪場一條未開放的高級滑雪道上。陳寬強調，粉雪像麵粉一樣，滑雪者倒地時如姿勢不對，粉雪便可能灌入口鼻，只需3到5分鐘，人便可能窒息死亡。陳寬提醒，滑粉雪不可以一個人滑，需要專業或有經驗的人帶路，這樣即使有人陷入危險，也可第一時間搶救。另因為粉雪很深，跌倒後很難自行爬起身，只能靠同伴拉出來。

陳寬指出，滑雪是戶外極限運動，存在着很多不穩定安全因素，有自身的、他人的、天氣的，都是不可預估。所以他接待滑雪的客人時，都會提醒一定要遵守滑雪場規則，尊重大自然，量力而為。他建議，滑雪者一定不要進入禁止滑行區域和張貼了警告牌的地方。第一次到一個滑雪場，在不熟悉當地山形、路況的情況下，可以找正規滑雪學校指導，切勿盲目自大。