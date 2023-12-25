人妻網上睇短片　揭丈夫竟有2孩3孩

內媒近日報道，浙江杭州吳女士早前玩手機觀看短視頻期間，偶然刷到丈夫和其他女子的結婚照，驚揭丈夫外面還有兩個「妻子」及3個孩子，更合共轉帳近500萬元（人民幣，下同，約550萬港元），情節如電影般狗血。

在調查取證過程中，吳女士發現丈夫朱先生在蕭山與女子王朵朵舉辦了婚禮，並與她生下兩個孩子。朱男用自己的帳戶及朋友、員工帳戶向王朵朵轉帳有400萬元（約440萬港元）的紀錄；在王朵朵前，朱男在省外與辰辰辦過婚禮，並生下一個孩子，另有80多萬元（約88萬港元）的轉帳紀錄。

在庭上，20出頭的辰辰指自己也是受害者，是朱男欺騙她，當發現朱男有家室時，她已經有了孩子。現在知道他還有另外兩個家，更是後悔莫及。考慮到她年紀尚小，加上孩子需要照顧，吳女士放棄追究辰辰的法律責任，也沒有要求返還贈予的財物。

但另一當事人王朵朵堅持所有流水是自己的合法收入，她沒有私下接受過朱男的贈予財物。所以，吳女士要求返還他們夫妻的共同財產並道歉，她不同意。最後，法庭判朱男對王朵朵的400萬款項贈予行為無效，王朵朵應返還原配吳女士400萬元，駁回了道歉的訴訟請求。