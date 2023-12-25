國安部發注意事項清單　籲小心生活環節洩密

國家安全部周一（25日）發文，提供一份針對日常生活小細節的注意事項清單，要求所有公民提高保密意識，防止國家秘密和工作秘密外洩。國安部強調，每個公民都有保守國家秘密的義務，任何危害國家秘密安全的行為都必將受到法律追究。

1.不將涉密文件、資料隨意堆放在辦公桌上，用後及時將其放到符合保密等級的保密櫃中。

2.不將涉密文件、資料帶離辦公場所。

3.閱讀或使用完涉密文件、資料後不私自留存。

4.不私自復印、摘抄、掃描或翻拍涉密文件、資料。

5.不通過普通郵寄的方式寄遞涉密文件、資料。

6.不隨意將存有涉密文件的U盤或移動硬碟交由他人使用。

7.不在互聯網網盤、雲盤中存儲國家秘密和內部敏感信息。

涉密電腦

1.不將涉密電腦接入互聯網或其他公共網絡。

2.不隨意在涉密電腦上安裝從互聯網下載的軟件。

3.不擅自卸載涉密電腦上的安全軟件。

4.不在涉密電腦上使用無線網卡、無線鼠標、無線鍵盤等無線設備。

5.不在涉密電腦和互聯網電腦之間交叉使用U盤、移動硬碟。

6.不點擊陌生帳號發來的電子郵件和鏈接。

7.不設置基於姓名、生日、身份證號等簡單且指向性強的密碼。

生活中的手機

1.不用手機發送國家秘密事項或涉密信息。

2.不掃描來路不明的二維碼。

3.不連接沒有加密防護的Wifi網絡。

4.不過於詳細紀錄聯絡人的工作單位、職務等信息。

5.不將手機連接涉密電腦。

6.不輕易在敏感地點附近打開手機的定位功能。

7.不將手機帶入涉密場所。

生活中的朋友圈

1.不與朋友、同學、家人等談論涉密事項。

2.不將無關人員帶入涉密場所。

3.不攜帶密件等涉密物品參觀、游覽、探親訪友或出入公共場所。

4.在社會交往中潔身自好，在重要敏感單位工作的人員不要暗示自己的“特殊身份”，避免被別有用心的人利誘、脅迫導致泄密。

5.不在公共社交平台上談論涉密事項。