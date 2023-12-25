柯文哲助選車疑撞毀古蹟　涉違反文資法遭函送偵辦

台灣民眾黨總統候選人柯文哲周日（24日）晚前往屏東縣恒春古城出席活動後，其宣傳車因誤判古城西門高度，因而困在城門洞裏。屏東縣政府警察局恒春分局周一（25日）發新聞稿表示，將依涉嫌違反文化資產保存法函請屏東縣文化資產保護所實地會勘後，函送屏東地檢署偵辦。

據網傳影片顯示，柯文哲的宣傳車因為高度問題，困在恒春古城西門的城門洞內，現場無人傷亡。事發後不少人包圍宣傳車，研究如何助該車脫困。恒春警方周日下午6時許獲報宣傳車經恒春鎮古蹟西門時，因未注意車身高度過高，致遭城門困住。警員到場後將車輛輪胎洩氣以降低車身高度，其後排除事故。經查，宣傳車司機因不諳城門高度，致行經該處時發生事故。

民眾黨屏東縣黨部主委林育先表示，對於宣傳車恐造成古蹟損壞的疑慮，周一會主動聯絡縣政府。台媒報道，古蹟受損並非只花錢修復便可以。據《文化資產保存法》規定，毀損古蹟、暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施，可被判處最多5年有期徒刑，得併科罰款最多2,000萬元新台幣（約510萬港元）。