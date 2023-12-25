赴內地表演被指不專業　外國樂團：成員抱恙

河北省石家莊市近日有外國樂團演出後，被批演出不專業，演奏曲目重複，「像鬧劇」。 另一個正在華東區巡演的柏林德意志交響樂團，同樣惹「冒牌」的質疑。

上周五（22日）在河北石家莊大劇院，比利時皇家愛樂樂團演出結束時，不少觀眾高呼「退票」。石家莊大劇院上周六（23日）就此事說明稱，由於近日寒潮侵襲，該樂團部分成員完成首場演出後身體抱恙，無法繼續演出，該劇院和樂團現場惟有緊急調整演出架構，劇院就事件道歉，並安排退票。但石家莊大劇院強調，該樂團是比利時官方認證的交響樂團，明年1月更將將於歐盟峰會上演出。除上述樂團外，近日在江蘇、浙江、上海巡演的柏林德意志交響樂團也被質疑演出存在各種問題，如管樂音準錯，弦樂入錯拍子，演出期間樂團成員更拉觀眾上台跳舞。

內媒周日（24日）報道，上述比利時皇家愛樂樂團經查為一個2007年成立的地方非營利性樂團，成員主要為年輕音樂家。在樂團的官網和社交媒體上，內媒未發現「皇家」的字樣，也沒有提到歐盟演出。至於柏林德意志交響樂團，外文全稱為「Deutsches Symphonie- Orchester Berlin」，是德國著名的交響樂團。但目前在中國巡演的「柏林德意志交響樂團」，宣傳海報上沒有「Symphonie（交響樂）」一字。另有業內人士對「柏林德意志交響樂團」宣傳刊物中提到的世界著名男女高音做過背調，發現有不同程度的履歷造假，指揮的名字更無法查到。