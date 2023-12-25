訂婚強姦案男子被判囚3年　當庭上訴

山西大同訂婚強姦案一審周一（25日）判刑，以強姦罪判處被告人有期徒刑3年。被告人母親甄女士在宣判後向內媒記者表示，兒子不接受判決，當庭提出上訴。

甄女士表示，周一上午8時30分在陽高縣法院，「從開庭到宣判最多也就40多分鐘」。她指法庭定罪的理由是女方反對婚前性行為，比如說女方問我兒子，我兒子說「訂婚是不可否認的事實」，人家說「強暴我閨女也是不可否認的事實」，當時我兒子就「嗯」了一句，就說我兒子承認了。甄女士認為：「從法官今天上午宣讀，總體我們聽下來全部採納的是女方說法。」她表示，兒子委託的兩位律師今天都在外地參加庭審，都沒有在宣判的現場。至上周四（21日）下午，法院突然通知說周一要宣判，「我們律師都趕不過來」。

甄女士透露，從兒子涉案被抓到周一判決，時隔203天，才第一次看到兒子。「我在庭上終於見到兒子了，他都瘦了，臉色白得一點血色都沒有，我不知道他在裏面受了多大的壓力」。她強調，兒子和女方訂有婚約，而且給了她10萬元人民幣（約10.7萬港元）彩禮，他倆摟摟抱抱進了婚房以後，兒子沒有強姦她。