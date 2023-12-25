華官媒批菲勾結美攬亂南海　揚言依法維權

中菲在南海的摩擦加劇，中國海警船曾向菲律賓船隻射水炮。

中國和菲律賓在南海角力持續升溫，中國官媒《人民日報》周日（25日）發表評論文章，指若菲律賓誤判情勢，一意孤行，甚至與不懷好意的域外勢力相互勾聯，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。同時，中方願同菲方透過對話協商妥善管控分歧，希望菲方做出正確選擇，落實對話協商妥善處理分歧的承諾。

文章指，菲律賓在南海屢屢生事，不斷在南沙群島仁愛礁海域侵權挑釁，持續散布假訊息抹黑中國。作為域外國家，美國不僅慫恿支持配合菲方挑釁行為，還顛倒是非，對中方橫加指摘，不負責任地增加地區緊張局勢。菲方倚仗域外力量支持，無視中方善意和克制，一再挑釁中方原則和底線，這種行徑是極其危險的，對地區和平穩定、繁榮發展造成嚴重危害。

文章強調，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，菲方背棄拖走坐灘軍艦的承諾，今年以來不斷派公務船、軍艦強闖仁愛礁海域，企圖運送維修加固非法坐灘軍艦的建築材料，實現對仁愛礁的永久佔領。針對菲方蓄意滋事挑釁，中國海警依法採取反制措施，中方堅決反對菲方侵佔仁愛礁的圖謀，已透過多個層級、多個管道向菲方表明中方嚴正立場，並提出妥善管控仁愛礁局勢的倡議。文章批評美方不是第一次妄圖借菲律賓之手「攪渾」南海，目的是透過炒作南海問題破壞中國與地區國家關係，拉別的國家幫助推進其圍堵遏制中國的地緣政治圖謀。

中國外交部發言人毛寧表示，一段時間以來，菲律賓利用仁愛礁等問題頻繁挑起事端，並拉攏域外勢力介入，中方不得不採取必要的措施堅決應對。中方對話的大門始終敞開，中方願意同菲方透過談判協商妥善處理涉海問題，希望菲方懸崖勒馬，不要在錯誤的道路上愈走愈遠。