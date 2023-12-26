內地冰雪經濟升溫　2025年規模料達1萬億人民幣

冬季奧運會去年在北京舉行，帶動內地冰雪運動發展，也令冰雪經濟在大江南北持續升溫。據內地冰雪產業發展研究報告分析，預計2023年中國冰雪產業規模將達到8,900億元（人民幣，下同，約9,800億港元），2025年更將達1萬億元（約1.1萬億港元），佔中國體育產業總產值5分之1。

據網絡平台數據顯示，11月以來，內地滑雪場門票預訂量較2019年同期增長147%。進入12月，位於北方黑龍江、吉林、遼寧、新疆等地的滑雪場、滑冰場紛紛進入滿載運行的狀態，帶動各地的酒店、民宿、餐飲業等持續暢旺。隨着冰雪運動廣泛開展，冰雪運動裝備市場也不斷壯大。某電商平台顯示，今年滑雪服等品類商品最高增長達300%。相關研究預計，今年中國滑雪運動服飾市場規模約為37億元（約41億港元），明年料達67億元（約74億港元）。

根據《中國冰雪產業發展研究報告（2023）》分析，隨着消費者逐漸將冰雪旅遊、冰雪運動和相關消費作為度假主要內容，中國冰雪旅遊已逐漸走出「門票經濟」的單一模式，並帶動運動裝備、餐飲住宿、交通出行等多業態共生發展。