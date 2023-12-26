廣州白雲站開通營運　逐步增加線路

廣東省廣州白雲站周二（26日）正式投入營運，承擔京廣高鐵、京廣鐵路、廣梅汕鐵路、廣茂鐵路等多條線路列車的始發終到作業，進一步提升廣州鐵路樞紐的客運能力。該站今後將逐步承接廣州站和廣州東站的普速列車，但開站初期不會大規模安排車次，將逐步增加線路。

該站位於廣州市白雲區，在始建於1916年的棠溪站基礎上升級擴建而成，設有3條正線、21條到達出發線，21個客運站台面。車站站房共分7層，其中地上3層、地下4層，地上3層自上而下分別為高架商業層、高架候車層、站台層；地下1層為社會停車場層、地下2層為出站和綜合交通換乘層，其他為城市軌道交通層。該站採用「雲山珠水、盛世花開」的設計理念，可提供售票、詢問、公安製證、速遞、站內導航、重點旅客預約和急客臨時改簽等服務，營運前完成檢測驗收、安全評估、應急演練等工作。

因應廣州白雲站開通，廣州鐵路樞紐廣州站、廣州東站等車站功能亦改善調整，各車站分工更科學合理，以便利民眾出行。內媒指，這對提高廣州鐵路樞紐客運能力，提升客運服務品質，推動粵港澳大灣區建設，促進粵港澳大灣區經濟社會發展，具重要意義。