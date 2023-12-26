農村聚餐5枱以上需提前報備　廚師憂影響生意

雲南省市監局近日發布消息稱，為加強農村集體聚餐食品安全管理，嚴防食物中毒和其他食源性疾病發生，該省人民政府食品安全委員會辦公室和該局要求農村集體聚餐5桌以上，需提前向所在村（居）委會報備。此舉引發爭議，當地多名廚師表示目前未接到通知，又擔心會影響生意。

雲南省市監局上周四（21日）發表的農村集體聚餐風險提示，提到實施農村集體聚餐實行申報備案管理等10項政策。內容指出，自辦或委託廚師承辦的群體性聚餐5桌以上，舉辦人或承辦人應提前10日內將聚餐時間、地址、餐次、人數、菜單、承辦廚師、飲用白酒、是否使用醇基燃料等訊息申報備案，並接受食品安全協管員或市場監管部門人員的檢查指導。

早在2014年，內媒曾報道多地實行農村聚餐在50人或100人以上需要申報的政策。雲南楚雄鄉村廚師金師傅周日（24日）向內媒表示，2020年至今當地農村舉辦宴席需要提前半個月報備，但村民辦喪事一般不提前報備。昭通鎮雄縣另一鄉村廚師稱，疫情防控期間當地農村舉辦宴席需要提前報備，但疫情過後已不再需要，臨近年底辦宴席的村民很多，如果實施報備政策，可能會對生意造成影響。