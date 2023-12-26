港珠澳大橋過境車輛創新高　單日逾1.6萬輛次

內媒周二（26日）引述港珠澳大橋邊檢站統計，周一（25日）經珠海公路口岸出入境的車輛首次突破1.6萬輛次，是今年第19次刷新紀錄，也創造了大橋正式通車以來單日最高紀錄。今年以來，港珠澳大橋邊檢站累計查驗出入境旅客超過1,580萬人次，車輛超過317萬輛次，分別是2019年同期的1.25倍和3.75倍。

受惠於港澳公眾假期，上周六（23日）至周一經港珠澳大橋邊檢站查驗的旅客，連續三天單日超過10萬人次，共計30.8萬人次，其中12.1萬人次出境，18.7萬人次入境；查驗車輛共4.55萬輛次，其中2.06萬輛次出境，2.49萬輛次入境，包括2.9萬輛次港澳單牌車，佔比達64%。

報道指，港珠澳大橋珠海公路口岸作為「港車北上」、「澳車北上」唯一指定通行口岸，持續增多的港澳單牌車是推高口岸出入境車流客流的最主要因素。據邊檢部門統計，本月截至周一，港澳單牌車通行量達16.9萬輛次，環比增長12.6%，日均通行量超過6,700輛次，佔口岸日均客車通行總量1.2萬輛次逾半。其中，香港單牌車月均增速超過24.8%，最高單日通行量突破5,400輛次。目前完成邊檢備案的香港單牌車達3.54萬輛次，是澳門單牌車的1.3倍。