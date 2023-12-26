傳智障女與中年大叔登記結婚　官方調查

重慶彭水縣一名疑有身心殘障的年輕女子，近日傳與一名年過半百的男子登記結婚，有網民擔心當中存在違法情況。彭水縣婦聯周一（25日）表示，當地已成立專班調查。有律師稱，結婚雙方應完全自願，禁止任何一方對另一方加以強迫，並禁止任何組織或個人干涉。

網傳影片顯示，一名疑智力不正常且身患殘疾的女子，被另一名男子攙扶走進彭水縣民政部門的婚姻登記處。兩人在工作人員指引下，辦理了婚姻登記手續，還拍下結婚登記照。 外界質疑，工作人員問該女子是辦結婚還是離婚時，她無法用語言表達，手續花近一小時才完成。內媒從發片者的其他影片中得悉，女孩今年23歲，其父母在她小時候已離婚，女孩由爺爺嫲嫲養大，與她登記結婚的男子則已50歲出頭。

彭水縣婦聯工作人員周一表示，民政系統正牽頭核實片中女子的具體情況，婦聯會持續關注。內媒致電彭水縣民政局，工作人員回應稱，事件正在調查處理中，具體情況以官方通告為準。有律師稱，法律並未禁止智障人士結婚，但其監護人不能為她做選擇，更不能強迫她做選擇，否則涉嫌違法。