應對華水產品禁令　日本擬擴大扇貝出口南韓歐盟

日本政府周一（25日）召開旨在擴大農林水產品出口的閣僚會議，修改了執行戰略。有關因中國停止進口日本水產品而受到較大打擊的扇貝，執行戰略提出開拓新出口市場的方針，以南韓和歐盟等為對象新設了數值目標。

執行戰略中寫道，到2025年度前在全國選定50個左右堅持致力於農林水產品出口的「旗艦出口產地」（暫定名），通過補貼等方式提供支援。執行戰略維持了農林水產品和食品整體出口額，到2025年增至2萬億元（日圓，下同，約1096億港元）的目標。扇貝整體也維持656億元（約36億港元）的目標額，同時根據國家和地區設定了目標，其中南韓41億元（約2.25億港元）、歐盟45億元（約2.47億港元）、泰國24億元（約1.3億港元）、越南5億元（約2,700萬港元）。還將構建在泰國等地剝殼加工後出口至美國等地的供應鏈。

中國反對東京電力福島核污水排海，自8月起全面暫停進口日本水產品。日本官房長官林芳正在閣僚會議上表示：「認識到嚴峻的情況，將團結一心大力促進出口。」

南韓國務調整室第一次長朴購然回應指，無論日方計劃如何，韓方將保持進口規制。他表示，政府仍然禁止進口來自日本福島附近8個縣的所有水產品。對於來自日本其他地區的扇貝等水產品，韓方針對每一項進口實施放射性物質檢測，即便發現微量含量，也將另行再要求提交核素證明，此舉事實上相當於禁止進口。對於日方計劃將被中國禁止進口的扇貝出口至南韓和歐盟，朴購然說，「這不過是日方的計劃而已」。