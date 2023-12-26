縣議長涉郭台銘連署案遭收押　國民黨聲援

此前公開支持鴻海集團始創人郭台銘獨立參加台灣總統選舉的國民黨屏東縣議長周典論，周一（25日）遭檢調搜查住所，與女兒周孟蓉雙雙被帶回約談。檢方當晚複訊後，認為周典論涉嫌違反《總統副總統選罷法》連署行賄罪，法院周二（26日）凌晨裁定周典論羈押禁見，周孟蓉則准以50萬元新台幣（約12.6萬港元）交保。

屏東地方法院庭長王以齊表示，周典論在訊問中否認違反《總統副總統選罷法》第87條第1項第2款犯行，他辯稱交付的資金是催促聯署書數量的工作費，但有多名證人稱他交付的資金是為了特定連署用途，且有其他的扣案證據可以佐證。王認為，周典論嫌疑重大，相關地點的閉路電視畫面檔案遭格式化，且提供此案資金來源的上游尚未到案，周典論有勾串共犯證人及湮滅證據疑慮，故裁定羈押禁見。

屏東縣國民黨團周二動員逾20名議員聲援周典論，據報他周日（24日）晚才與國民黨副總統候選人趙少康同台，並表態支持。趙少康周二上午到桃園陪同立委候選人魯明哲車隊拉票，他受訪直指情況嚴重，批評是政治收押，或為壓制周典論在屏東輔選，並警告郭台銘不要跳出來支持趙少康和國民黨總統候選人侯友宜。