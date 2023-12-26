甘肅地震災民住房明年建成　青海本月全面復課

甘肅省臨夏州積石山縣上周一（18日）發生黎克特制6.2級地震，連同青海省死傷者逾千人。內媒周一（25日）報道，積石山地震災後重建確保居民住房於明年10月底前建成入住，住房和村鎮建設選址工作下月15日前完成；而青海震區中小學將於本月底實現全面線下復課。

地震災後恢復重建協調指導小組成立大會周一舉行，宣布協調指導小組下設的居民住房和村鎮建設組主要職責有4項，包括指導州縣鑑定居民房屋及其他建築物受損情況，根據結果提出維修加固或重建的具體意見；指導州縣制定災後重建各類房屋建築及附屬設施和市政工程的設防標準，並監督落實；指導州縣開展災後重建房屋和市政工程的設計、建設以及質量監管等工作；指導州縣開展居民住房、村鎮建設的選址和恢復重建工作。

另在青海省災區，截至周一海東市三縣中小學已全面復學復課，其中355間中小學線下復課，涉及11.86萬名學生；16間中小學線上復課，涉及7,700名學生。該省將繼續加強工作調度與指導，採取搭建板房等過渡性措施，爭取本月底實現全面線下復學復課。