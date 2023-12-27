象棋手遭撤冠軍獎金兼禁賽　否認用「肛珠」作弊

中國象棋協會周一（25日）晚發布通報，收回參賽棋手顏某某在今年全國象棋民間棋王爭霸賽中的全部獎項、獎勵稱號，不予發放獎金，並取消其一年內參加象棋賽事相關資格。他被質疑用高科技作弊器「肛珠」作弊後在浴缸排出，他周二（26日）回應稱自己沒作弊，在浴缸排便是因為拉肚子。

2023年全國象棋民間棋王爭霸賽總決賽上周日（17日）在海南陵水舉行，河南註冊運動員顏某某戰勝吉林棋手張偉，獲得總決賽冠軍以及獎金10萬元人民幣（約11萬港元）。通報稱，上周一（18日）總決賽結束後，顏某某在賽區做出不當行為，中國象棋協會調查發現他上周日晚與他人在房間飲酒，其本人更於上周一在所住宿房間浴缸內排泄，破壞酒店公物、違背公序良俗，對賽事和象棋項目造成負面影響，性質非常惡劣，遂根據《中國象棋協會紀律準則和處罰規定》作出上述處罰。

內媒消息指，顏某某上周一清晨退房，服務員打掃房間時發現浴缸內有大便，便告知賽事組委會工作人員。工作人員在選手微信群詢問顏某某，聊天紀錄截圖外傳後，有媒體質疑他用「肛珠」作弊，塞進肛門後能分析棋局並傳遞信號給棋手，因他不便在廁所排「肛珠」，所以在浴缸排。顏某某目前在河南省許昌市一政府部門供職，他否認作弊，官方通報亦未能證實外界傳言。