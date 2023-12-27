柳江現奶白色漂浮物　由自來水廠排放

廣西壯族自治區柳州市近日傳出柳江出現不明奶白色液體，疑遭人排放污染物。當地生態環境局工作人員表示，已關注到此事，並派人排查源頭。內媒周二（26日）從柳州市政府獲悉，經屬地生態環境部門調查，漂浮物由沿岸自來水廠排放。

網上流傳影片顯示，在原本清澈的柳江近岸水面上漂浮着一片長數十米、呈帶狀的不明液體。在手電筒燈光的照射下，該片不明液體呈現奶白色。發布影片者懷疑，有人趁夜間偷偷向柳江排放污染物，已撥打市民熱線投訴。發片者周一再發布影片稱，岸邊水面已恢復正常。柳江是珠江流域西江幹流第二大支流，貴州、廣西水上交通要道，也是柳州重要的飲用水源。

柳州市政府熱線回覆市民指，柳南生態環境局聯合柳州市生態環境綜合執法支隊沿柳江河沿岸巡查，將目標鎖定為沿岸自來水廠，確定漂浮在柳江河上的泡沫狀絮凝物為自來水廠應用水工藝排出的藻類及河沙混合物。回覆指出，因為今年柳江流域較為乾旱少雨，加上柳江河流速過慢，導致藻類數量增加尤為嚴重，自來水廠為應對近期河水中藻類含量過大的情況，增加製水設施沖洗的頻次。柳州市自來水公司工作人員周二表示，事件仍由技術部門處理中，強調沒排放污水到柳江。