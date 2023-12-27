《失孤》原型兒子被拐案　兩被告分別判囚終身及死緩

內地電影《失孤》原型郭剛堂之子被拐案周三（27日）在山東省聊城市中級人民法院一審宣判，以拐賣兒童罪判處男被告呼富吉死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，同時限制減刑。另一女被告唐立霞則被以拐賣兒童罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。法院同時判令二人共同賠償附帶民事訴訟原告物質損失約50萬元人民幣（約55萬港元）。

法院審理查明，被告呼富吉和唐立霞1997年至1998年間以出賣為目的，共同拐賣李某慧、郭某振、楊某豪、李某豪4名兒童。呼富吉2001年夥同他人以出賣為目的，拐賣兒童楊某羽。二人的行為均構成拐賣兒童罪，法院根據其犯罪的事實、性質、情節作出上述判決。郭剛堂作為附帶民事訴訟原告，到庭參加訴訟並聽判。

一審宣判前，郭剛堂受訪表示，只希望人販子得到法律的嚴懲，直言「不嚴懲難平憤」。他周一（25日）曾發布影片表露心迹，稱想不明白人販子為何一次又一次地把黑手伸向孩子，不只他一家，4、5個家庭20多年一直在這種苦熬苦等裏煎熬。他希望周三宣判是被告「對於自己犯下的罪行的一個了結」。

1997年9月21日，郭剛堂的兩歲半兒子郭新振在家附近被人拐走，他發動親友拉網式搜索無果，於是騎上電單車天涯尋親，直到2021年終於找到，涉嫌拐賣孩子的兩名人販子隨之落網。郭剛堂的事迹2015年被拍成電影，引起廣泛關注。檢察機關以拐賣兒童罪對呼富吉、唐立霞提起公訴，案件於今年7月7日在聊城市中級人民法院一審開庭審理，二人當時均不認罪。