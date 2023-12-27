國台辦批美加速武裝台灣　促停介入台選舉

國台辦發言人陳斌華周三（27日）在北京舉行的記者會上，批評美國執意在《2024年度國防授權法案》塞入涉台內容，粗暴干涉中國內政，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，對此表示強烈不滿和堅決反對。對於台灣民進黨總統候選人賴清德聲稱若他當選，兩岸戰爭的風險最低，陳斌華回應時反問：「你們信嗎？」他又斥民進黨當局延長義務兵役期，裹挾台灣青年上戰場充當台獨炮灰。

陳斌華表示台獨意味戰爭，民進黨當局頑固堅持台獨立場，賴清德作為民進黨當局的頭面人物、自詡「台獨工作者」，卻說自己當選風險最低，「台灣民眾會相信嗎？我看連他自己都不會相信」。對於國民黨總統候選人侯友宜表示若當選，將推進與大陸對話協商、交流合作，陳斌華稱只要堅持九二共識、反對台獨，兩岸關係就能重回和平發展正軌，兩岸協商談判就可恢復，甚麼事情都好商量。至於有傳民進黨當局將以大陸呼吸道疾病嚴重為由，禁止大陸台胞返台投票，他強調大陸台胞返台投票是他們的權利。

針對美國簽署包含涉台消極內容的《國防授權法案》，陳斌華重申台灣是中國的台灣，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。他指摘，美方一些人嘴上說希望台海和平穩定，實則加速武裝台灣，為台獨分裂勢力遞刀子、送槍炮，鼓動兩岸對抗。陸方敦促美方切實恪守在台灣問題上所作的嚴肅政治承諾，將不支持台獨的表態體現在具體行動上，不得實施上述法案涉台消極條款，立即停止武裝台灣，停止介入台灣選舉。