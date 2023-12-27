CIA曾招攬數十名華官員任線人　後被中方瓦解

美國《華爾街日報》周二（26日）引述多名現任及前任美國官員指，中國於2012年中旬瓦解美國中央情報局（CIA）在華間諜網後，由於北京加強監控，CIA目前仍未能重建在華人力情報能力，這令美國對中國領導人及其核心圈子的了解有限，難以窺探他們就台灣等關鍵安全問題的秘密商議。報道亦披露，CIA早年曾利用中國政府高層的腐敗現象，收買數十名官員做間諜，但之後被中方識破，逐一揪出涉事官員。

報道指，中國反間諜人員於約10年前有計劃地圍剿CIA線人網絡，幾乎令美國在華情報網癱瘓，有20多名向美國提供情報的人被處決或監禁，包括一些中國高級官員。華府從未公開承認在2010至2012年間損失中國線人，知情官員透露CIA曾利用中共較高層級和政府部門普遍存在的腐敗，招募數十名官員作為有償線人，但CIA與線人之間的秘密通訊有漏洞，相信北京是發現漏洞而成功破壞CIA間諜網，並逐一抓獲叛國者，目前不知細節及CIA是否有人被究責。

一名前美國高官談到此事時，連續說了3個「可怕」，另一位前美國情報官員則指CIA滲透程度之深讓人震驚，也成為促使北京高度重視安全和忠誠的原因之一，至少在一段時間內，這也阻礙CIA在全球招募外國線人的工作。官員直指：「當時外國人的感覺是，『我為甚麼要接一個美國人的電話，我知道中國人的後腦勺都有子彈』。」

中國政府的監控系統無處不在，又會從各大城市的監控系統和大批監視者收集的資訊中挖掘有用情報，美方指招募中國線人、面見中國線人比以往任何時候都危險，目前CIA有關中國的情報絕大部分來自電子監聽手段，即攔截電話、電郵和其他各種形式的數碼通信，要了解中國領導人的計劃則只能通過推斷及解讀他發表的公開聲明，但這些手段在洞察對手的真實意圖或弱點方面是不能取代人力情報。美國前官員還指，中方行動延展到CIA試圖招攬中國官員和商人為線人的第三方國家，有在一個拉美國家秘密活動的美國情報官員遭一隊中方人員跟蹤，美國情報人員坐在一間餐廳時，中方人員對他們錄像。

美媒亦指出，中國是CIA的頭號情報工作目標，近年CIA已把大量中東反恐工作的情報資源調撥到對華任務，近來數周CIA局長分配了部分資源應對以巴戰事。伯恩斯向美媒表示，中國仍然是CIA的首要目標，局方把中國問題作為全球優先事項來應對，在過去3年用於中國任務的預算資源增加了一倍多，還成立了中國任務中心，作為CIA唯一的單一國家任務中心，負責協調整個機構的對華任務工作。他續指，CIA在平衡當前一系列衝突在內的多個優先事項之際，會認真應對中國帶來的長期戰略挑戰。