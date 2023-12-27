中學生替契妹出頭　彈弓刀割頸殺男同學

台灣新北市一名中三男學生周一（25日）在校內與鄰班同學爭執，遭彈弓刀割頸。男學生其後緊急送院搶救，延至周二（26日）晚不治。新北市教育局表示，將全力協助受害學生家屬。行兇男生和涉嫌教唆的女生已依殺人未遂罪移送少年法庭，周二上午行兇男生被裁定收容，女生則責付監護人。

事發當日，涉事女生到隔壁班房找好友，遭死者驅趕稱「這又不是你的班」。女生離開後心有不甘，於是向同班「契哥」男同學哭訴。契哥隨即走到死者的班房理論，雙方爆發激烈口角衝突，期間契哥突拿出預藏的彈弓刀向死者胸和頸部連刺多刀，死者當場血流如注，並陷入昏迷，因失血過多，送院後一直沒脫離危險期。

新北市教育局長張明文表示，對於發生校園安全重大偶發事件深感遺憾及心痛，教育局、民政局及學校將全力協助家長所需的法律諮詢等各種需求，並請家庭教育中心及社會局社工等共同協助家長，學校亦會配合司法機關調查辦理。該局也指派學校心理輔導員及社工駐校，針對師生提供相關輔導。有關校園安全，該局要求各級學校加強與警政系統聯繫合作，給予相關輔導措施，並持續加強教職員校園安全知識和技能。