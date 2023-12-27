傳因遊客亂餵食　景區網紅狐狸死於雪地

新疆阿勒泰地區的喀納斯景區周一（25日）有遊客發現，該景區的網紅小狐狸死亡，躺在雪地上一動不動。知情人士透露，小狐狸死亡疑與遊客亂投餵食物有很大關係，事件引發關注。景區工作人員周二（26日）表示，需要經專業人士診斷才可確認小狐狸是否已死，又稱曾組織人員提醒禁止餵食，但收效甚微。

知情人士宋女士表示，該隻小狐狸很有名，幾年前當地下了一場大雪後，小狐狸就下山覓食，有遊客看到後會出於好心投餵，但餵的都是火腿腸等高油高鹽食物，導致狐狸掉毛、患皮膚病等。周一有人上山時發現小狐狸一動不動，由於狐狸是國家保護動物，他們不敢隨意處理，於是報警。有本月中旬曾到阿勒泰地區的遊客稱，在去喀納斯景區路上遇到網紅小狐狸，看見其他人投餵巧克力、火腿腸等，狐狸尾巴部分已掉毛。

喀納斯景區工作人員表示，暫未收到小狐狸死亡的消息，需聯絡當地野生動植物保護協會等相關組織；又指野生動物凍死或被抓死在野外環境都比較正常，景區有安排工作人員在現場勸阻遊客餵食。阿爾泰山國有林管理局布爾津分局周一發布公告，指出，投餵人類食物可能會破壞野生動物自然尋食本能，造成種群擴張和病害傳播，而高糖、高鹽、高脂肪等成分亦會造成野生動物肥胖，影響健康。專家強調，隨意干預野生動物生存法則不可取。