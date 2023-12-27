廣東千萬人民幣淨資產家庭冠全國　香港第5

內地胡潤研究院近日發布關於中國高淨值家庭現金流管理的報告，顯示中國擁有600萬元（人民幣，下同，約660萬港元）家庭淨資產的富裕家庭數量達518萬戶；擁有1,000萬元（約1,100萬港元）家庭淨資產的高淨值家庭數量達211萬戶；擁有1億元（約1.1億港元）人民幣家庭淨資產的超高淨值家庭數量達13.8萬戶。廣東是擁有高淨值家庭最多的地區，其次為北京和上海。

報告指出，中國高淨值家庭的財富總額繼續擴大，相關財富總資產從2021年的160萬億元（約176萬億港元），上升到2022年的164萬億元（約180萬億港元），增長2.5%，是全年本地生產總值總量的1.4倍。廣東擁有高淨值家庭最多，達到30.7萬戶；北京有30.6萬戶排第二；上海有27.1萬戶排第三。香港則以21.5萬戶排第五，緊隨排第四的浙江21.6萬戶之後。

北京社科院研究員王鵬稱，廣東歷史上就是富庶之地，有很多財富積累，家族財富傳承需求和經驗由來已久。這些高淨值家庭主要集中在廣州市和深圳市，這兩個一線城市不僅擁有大量富裕人口，同時也具備高度發達的金融市場和投資機會，吸引大量高淨值家庭前往投資和居住。