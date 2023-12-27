專家料內地明年更熱　極端天氣或更頻繁強大

內媒周三（27日）報道，內地本月經歷了前期持續偏暖、後期急劇降溫的「過山車」式氣溫起伏。國家氣候中心氣候服務首席專家周兵指出，今年極端天氣，尤其是今年成為1850年以來最暖一年，基本上已成事實。他指出，明年是厄爾尼諾次年，極端天氣將會表現得更明顯、更頻繁、更強大，可能會成為更熱的一年。

氣象監測數據顯示，本月1日至13日全國平均氣溫較常年同期偏高，但之後範圍寒潮天氣過程開始自西向東影響全國，有95個國家氣象站點過程最大降溫達到或超過20℃，10個國家氣象站日降溫幅度突破歷史極值。然而，中國氣象局國家氣候中心曾預計，今冬全國大部地區氣溫接近常年同期或偏高；上月初全國683個氣象觀測站最高氣溫，突破當地11月歷史極值。

周兵表示，一次寒潮降溫過程是較短時間尺度的天氣事件，只有統計整個冬季的氣溫平均值是否顯著高於或低於歷史同期，才能確定是暖冬還是寒冬。據預測，除內蒙古東北部、黑龍江北部、西藏大部、青海南部等地氣溫較常年同期偏低外，明年1月至2月內地大部氣溫接近常年，但冷暖起伏明顯，或再次經歷氣溫「過山車」。