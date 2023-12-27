深圳海關檢獲各類走私物品　兒童地墊藏冰毒

內地海關總署辦公廳官方微博近日發布偵破多宗走私案的消息，當中查獲的走私物品包羅萬有，例如毒品、毒蟲、香煙、手機、洋垃圾等。其中，廣東深圳郵局海關近日分別從入境包裹中查獲甲基安非他命（俗稱冰毒）、γ-羥基丁酸（俗稱神仙水）等毒品。

深圳郵局海關關員發現申報為「玩具」、「兒童泡沫（地墊）」的入境包裹有可疑，開箱查驗可見部分地墊中間被挖空，暗格內藏一批白色顆粒狀晶體，經試劑檢測為甲基安非他命，毛重近2公斤。海關關員早前另於一個包裹內發現2瓶可疑精油，並從其中一瓶內驗出γ-羥基丁酸精神藥物。深圳郵局海關近日再對申報為「商品材料」的快件包裹開箱查驗，發現內有用紙巾包裹裝在透明塑膠盒和試管中的93隻節肢動物，經專業鑑定為卡氏副蟾鞭蛛、節板蛛、台灣長尾蛛、蘇門答臘粗腿狼蛛、模棘蜈蚣、巨鞭蠍。

此外，近日一輛跨境私家車經皇崗口岸客運車輛通道從內地出境時，被查出車尾箱及前乘客座手枕儲物箱夾藏共69條、1.38萬支多款品牌香煙。蓮塘海關日前查驗一批以一般貿易方式出口的休閒運動鞋時，發現451部未申報的品牌舊手機。深圳灣海關本月中查驗一批申報進口的「PC/ABS再生料」時，發現貨物夾雜碎屑、粉末等，且發出濃烈的刺激性氣味，經鑑定實際為塑膠生產或使用過程中產生的尾料或掃地料，屬國家禁止進口的洋垃圾，共重24.4噸。