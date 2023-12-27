宿舍租金爭議持續　侯友宜競選辦告賴清德等6人

台灣民進黨發言人林楚茵等多人周三（27日）上午舉行記者會，質疑國民黨總統候選人侯友宜通過出租宿舍「凱旋苑」賺取暴利，估計逾3億元（新台幣，下同，約7,700萬港元），並以高額租金剝削學生租客等。侯友宜競選辦公室副執行長謝政達和律師葉慶元同日到台北地檢署，控告民進黨總統候選人賴清德和林楚茵等6人，涉嫌違反相關法規，以不實言論，意圖使人不當選。

東網記者周三到台北地檢署了解，謝政達和葉慶元受訪時表示，提告內容是針對所有對侯友宜的抹黑，包括凱旋苑每年賺2,000萬元（約515萬港元）等。兩人認為民進黨在選舉的最後關頭，意圖轉移對賴清德萬里老家違建問題的焦點，又試圖透過抹黑手段，對侯友宜名譽和選舉造成影響。

現場有台媒提問，網上流傳綠營在通訊軟件Line的對話內容，指做「包租侯看板」可獲補助一事；謝政達表示，的確有相當程度懷疑民進黨當局有這樣的行為，而任何人只要參與製作，或是播放類似影片，每播放一次就追加提告一次。葉慶元則表示，凱旋苑是侯友宜妻子從娘家繼承的財產，在台灣法律中，此屬於女方的個人財產，侯友宜完全沒有處理的權利，所以針對上述民進黨的質疑，是完全不相關的選舉抹黑。

駐台記者宋江誠報道