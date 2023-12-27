大陸039C型隱形潛艇現蹤東海　傳搭載鷹擊18導彈

浙江近日有漁民在東海目擊解放軍最新的039C型隱形潛艇，可能正前往演訓。有軍事評論員認為，039C型可能攜帶了魚雷，還有射程近550公里的鷹擊18超音速反艦巡航導彈。

據報道，該潛艇在湖北武漢打造，並在上海裝配，下水一年多後於去年入列東部戰區海軍服役，對新型潛艇來說算快。東部戰區海軍潛艇基地位於台灣主島以北、距離南部約500公里，在太平洋相關海域的行動正穩步增加。039型潛艇最初用作反艦巡航導彈平台，需在水中久潛，大陸開發出絕氣推進系統已率先安裝在039A型潛艇上。專家指出，最新升級的39C有「蘑菇頭」指揮塔圍殼，獨特傾斜面是一種隱形防禦，減少敵方主動聲納對潛艇的信號強度。

台國防部周三（27日）另公布，周二（26日）上午6時至周三上午6時，偵獲大陸派出10架次軍機、5艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中運8反潛機、TB001無人機、BZK005無人機各1架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台西南空域。台軍另在西南海域一帶，搜索日前落海失蹤的3名潛艇海虎號官兵。