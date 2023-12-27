地方禁放煙花爆竹不合法　全國人大法工委促修改

全國人大常委會法工委主任沈春耀周二（26日）向十四屆全國人大常委會第七次會議報告2023年備案審查工作情況，提到有公民和企業對全面禁止燃放煙花爆竹提出審查建議。制定機關已同意對相關規定盡快作出修改。

當日備案審查報告公布多宗典型案例，有地方性法規規定，全面禁止銷售、燃放煙花爆竹。法工委經審查認為，大氣污染防治法、國務院制定的煙花爆竹安全管理條例等法律、行政法規對於銷售、燃放符合質量標準的煙花爆竹未作全面禁止性規定，同時授權縣級以上人民政府可劃定限制或禁止燃放煙花爆竹的時段和區域；有關地方性法規關於全面禁止銷售、燃放煙花爆竹的規定，與大氣污染防治法和煙花爆竹安全管理條例的有關規定不一致；關於全面禁售、禁燃的問題，認識上有分歧，實踐中也較難執行，應按照上位法規定的精神修改。

有報道指，由於霧霾和大氣污染問題嚴重，包括河南、遼寧、山東等地自2015年陸續推出燃放煙花爆竹禁令。到今年初，多地調整全面禁燃、禁售煙花爆竹政策，其中廣東、山東、遼寧等地將「禁止」改為「限制」，規定民眾在特定時段和區域內可燃放煙花。山東濱洲宣布，除醫療、教育、護老、機關辦公區等特殊區域，其他區域自除夕至正月初五、正月十五可燃放。河南多地則明確市民春節期間可燃放煙花的區域和時間。