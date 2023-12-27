訛稱轉售援助震區羽絨服　二手平台帳號遭封禁

甘肅臨夏州積石山縣上周一（18日）發生黎克特制6.2級地震，造成巨大傷亡及嚴重破壞，不少企業紛紛捐助。社交平台近日傳出有加拿大服飾品牌向震區捐贈逾2,000件羽絨服及防寒物資，但疑似流入二手平台被轉售。上海市慈善基金會周二（26日）闢謠，強調物資已送達震區。

服飾品牌Canada Goose上周四（21日）在官方微博曾發布消息稱，聯合上海慈善基金會捐贈該批羽絨服及防寒物資，盡綿薄之力，援助甘肅震區共渡難關。有網民周二在社交平台發截圖稱，上述部分羽絨服疑流入二手平台閑魚被倒賣，截圖商品標價8,500元人民幣（約9,285港元），訊息稱原用於援助甘肅震區，「貨不一般，只有幾百件，先到先得，無水洗標無吊牌，不退換」。

臨夏州民政局工作人員周二回應指，倒賣羽絨服的消息不實，社會各界捐贈的物資都會統一發放到災民手中。上海市慈善基金會相關負責人亦稱是謠言，相關物資周一（25日）晚送達積石山縣，正研究如何妥善發放給災民，並考慮報警處理造謠者。閑魚平台亦指，涉事用戶為蹭熱點引流售賣羽絨服，編造賑災物資訊息，屬於惡意營銷行為。平台已下架商品，並永久封禁涉事帳號。