全國政協主席會議召開　3人遭撤銷委員資格

（左起）吳燕生、劉石泉及王長青被撤銷全國政協委員資格。

政協第十四屆全國委員會第十二次主席會議周三（27日）在北京召開，由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持並講話。會議審議通過關於撤銷吳燕生、劉石泉及王長青政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請第五次常委會會議追認。

資料顯示，吳燕生1963年7月出生，是湖北漢陽人。他1994年12月入黨，1989年2月參加工作，在中國運載火箭技術研究院第一設計部畢業，具研究生學歷，也是工學博士，研究員及國際宇航科學院院士。他曾任航天科技集團總經理、黨組副書記等職，於2018年5月任航天科技集團董事長、黨組書記。

劉石泉1963年1月出生，是湖北大冶人，於1985年9月入黨，在華中理工大學固體力學專業畢業，擁有研究生學歷及碩士學位等。他曾任航天科工集團總經理、黨組副書記等職，於2022年5月任兵器工業集團董事長、黨組書記。

最後，王長青1972年9月出生，擁有研究生學歷及工學博士學位，屬中共黨員。他曾任航天科工集團三院院長、黨委副書記等職，於2023年6月任航天科工集團副總經理、黨組成員。