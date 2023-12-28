防東鐵路開通　內地首條直通中越邊境城市高鐵

內地首條直通中越邊境城市的高鐵周三（27日）從廣西壯族自治區東興市開出。該鐵路開通初期，每日安排開行6列旅客列車，從東興市前往防城港北、南寧東、柳州站分別只需19分鐘、1小時13分鐘、2小時48分鐘。

隨着D8242次首發列車周三早上7時59分從東興市站開出，防城港至東興鐵路（防東鐵路）正式開通營運，口岸城市東興也接入全國鐵路網。防東鐵路位於廣西防城港市境內，起自防城港北站，終至新建的東興市站，線路全長47公里，設計時速200公里，全線共設防城港北站、東興市站兩座車站，為國鐵I級雙線客貨共線鐵路。鐵路重點工程包括西灣跨海雙線特大橋、銅鼓嶺隧道等。截至本月20日，東興口岸今年累計查驗出入境人員超508萬人次，出入境車輛超19.9萬輛次，貨物量140多萬噸。

另外，昌景黃高鐵同日亦正式開通營運，作為浙江杭州至江西南昌高鐵的重要組成部分，今次開通意味杭州至南昌高鐵全線貫通。昌景黃高鐵起自南昌市，途經上饒市、景德鎮市，經安徽省祁門縣、黟縣，終至黃山市，線路全長288公里，設計時速350公里，全線共設10座車站。