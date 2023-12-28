深圳地鐵8號線二期開通　首條路線直達大小梅沙

深圳地鐵8號線二期周三（27日）開通營運，首班列車當日上午10時58分從大梅沙站開出，前往終點小梅沙站。這是深圳首條直達海濱景點大小梅沙的地鐵線路，首日吸引不少人前往乘坐打卡。

深圳地鐵8號線二期接通現有2號線、8號線的鹽田路站，新設鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站、小梅沙站4個站點，全長8.01公里，設計速度每小時80公里。因其穿山跨海的路線特徵，被譽為「山海專列」。攝影愛好者張先生表示，以前沒地鐵的時候，交通很擠塞，地鐵開通後前往拍照也方便。8號線二期開通後，深圳地鐵營運里程達到555.4公里，車站增至373個。深鐵建設集團8號線項目部總經理王珩稱，該路線將進一步縮短大小梅沙區域與羅湖、福田、南山等中心城區的通行時間。

大梅沙地鐵站是距海最近的一站，車站兩個出入口設計成外擴站廳，距離出入口100米便是沙灘。車站採用「主題公園」式設計，站內的藝術大燈、層高變化、採光天窗、通高中庭均以「光」、「海」為設計元素，車站出入口外型構思來自鯨魚。大小梅沙一直是市民遊客節日假期的旅遊首選。隨着8號線二期開通，不僅地面交通壓力大大緩解，同時令鹽田濱海城區的吸引力提升。