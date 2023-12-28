河南省政法委前書記　受賄罪成囚終身

河南省委前常委、政法委前書記甘榮坤受賄案，周三（27日）在江蘇省常州市中級人民法院一審公開宣判。甘榮坤以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；對其受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

經審理查明，1999至2021年，被告人甘榮坤利用擔任海關總署財務科技司副司長、財務裝備司司長、基建辦公室主任，北京海關關長，湖北省副省長，黑龍江省委常委、政法委書記，河南省委常委、政法委書記等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人在工程承攬、企業經營、案件處理等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣1.66億多元（約1.84億港元）。鑑於甘榮坤到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分犯罪事實；檢舉揭發他人犯罪行為，經查證屬實，有立功表現；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

據今年初播出、由中央紀委監委參與製作的專題片披露，甘榮坤嗜賭成癮，欠下巨額賭債，除找老闆代付外，甚至不得不將受賄的一套房賣掉還債。在因公出國出境期間，他多次偷偷跑到當地賭場大肆賭博，輸了由老闆埋單，贏了自己拿走。2021年5月，甘榮坤在北京準備乘坐高鐵回河南時，於站台上被專案組帶走。