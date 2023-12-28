特朗普欲向進口商品徵關稅　撤對華正常貿易關係

美國前總統特朗普孚取明年再次當選總統，他曾在任內對中國發動貿易戰，美媒周二（26日）整理他的競選文件和採訪指出，特朗普有意在再入主白宮後向所有進口美國商品徵收10%關稅，對稅率更高的貿易夥伴徵收對等關稅，實行「以眼還眼，以關稅還關稅」。並想取消對華正常貿易關係。

在特朗普任內，時任美國貿易代表萊蒂澤負責推行對華貿易戰，知情人士指特朗普若再入主白宮，萊蒂澤是會一同回朝的顧問之一，同樣主理貿易事務。被問及會否在特朗普政府任職，萊蒂澤沒有回應，僅指美國現時的貿易逆差比特朗普卸任時更高，去年達到約1萬億美元（約7.8萬億港元），預期特朗普當選後會處理此事。萊蒂澤續指，相信外界會見到特朗普在貿易議題會相當活躍，並批評拜登政府對華強硬程度不及特朗普。

有學者認為，貿易對特朗普來說是核心，貿易政策就是外交政策，可以預期他再次上台的首日就會有新公布。不過，向全部進口商品收10%關稅會導致通脹，所以未必會廣泛執行，萊蒂澤亦會中和構想。