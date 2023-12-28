國新辦新聞發布會　介紹粵港澳大灣區建設

郭蘭峰（圖）在國新辦的新聞發布會上，介紹粵港澳大灣區建設有關情況。

國務院新聞辦周四（28日）在北京舉行新聞發布會，介紹粵港澳大灣區建設有關情況。國家發改委黨組成員郭蘭峰在會上介紹，橫琴方案主要服務於澳門，發展目標關於在橫琴就業和居住的澳門居民數，及澳資企業和澳資產業增加值等方面數據。前海方案突出深港合作、服務香港，目標是發展金融等現代服務業，支持香港行業在內地開拓市場。

郭蘭峰表示，營商環境很重要，要打造一流的營商環境，發揮粵港澳大灣區的優勢。國家發改委會同有關部門分析粵港澳大灣區營商環境現狀和問題，廣泛聽取各方面意見，特別是經營主體意見，對市場環境、政務環境、法治環境、開放環境及一大工程作出部署。國家發改委下一步將會同有關部門和粵港澳三地，扎實抓好《營商環境行動計劃》的貫徹落實，及時協調解決在執行過程中存在的困難。

廣東省委常委、常務副省長張虎表示，廣東取得的成效是粵港澳大灣區互聯互通更順暢有序，包括港車北上等方面措施；在醫師、教師、導遊等8個領域實現執業資格互認，其中3,200多名港澳專業人士獲得內地註冊的執業資格。其他3項成效分別為政務服務更有效率便捷，法治環境更加健全完善，及對外開放更加積極主動。