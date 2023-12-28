非法吸收存款集資詐騙　首11月起訴逾1.5萬人

最高人民檢察院周四（28日）舉行新聞發布會，指今年1月至11月共起訴非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪15,590人，較去年同期減少5.6%，依法提起公訴的金融領域職務犯罪案件共計529人。

金融犯罪案件數量整體有所下降，但仍高位運作。本年1月至11月，全國檢察機關共批准逮捕破壞金融管理秩序和金融詐騙犯罪嫌疑人11,060人，提起公訴22,529人，起訴人數同比下降10%，涉及罪名相對集中。最高人民檢察院第四檢察廳長張曉津表示，檢察機關在辦案中發現，在各類金融犯罪背後，資金掮客、技術黑客、股市「黑嘴」、造假中介等黑灰產業鏈問題日益凸顯，助推犯罪甚至成為誘發金融犯罪的始作俑者，全鏈懲治金融犯罪及其關聯犯罪是未來的重要方向。

下一步全國檢察機關將認真貫徹中央金融工作會議精神，充分發揮檢察職能作用，為依法服務保障金融高品質發展提供有力法治保障。最高人民檢察院同日公布《關於充分發揮檢察職能作用依法服務保障金融高品質發展的意見》，強調嚴打財務造假、操縱市場等證券犯罪，堅決懲治金融腐敗。