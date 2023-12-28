台總統候選人最後電視辯論　民進黨支持度擴大

台灣2024年大選最後一場總統候選人政見發表會周四（28日）晚上7時舉行，民眾黨候選人柯文哲、民進黨候選人賴清德、以及國民黨候選人侯友宜第三度同場交鋒。最新民調結果顯示，民進黨候選人組合支持度上升至4成，較第二位的國民黨候選人組合多近11%。

《美麗島電子報》周四公布民調，與周三（27日）的結果相比，民進黨賴蕭配支持度上升1.3%至40%、國民黨侯康配下跌0.8%至28.9%、民眾黨柯盈配多1%回升至17.6%。賴、侯二人差距從9%進一步擴大至11.1%。台灣前副總統連戰發公開信稱，只有侯友宜、趙少康可以帶領台灣走上正確的發展道路，呼籲大家支持兩人實現政黨輪替的願景。他指摘民進黨偏執抗中謀獨的舉動，讓台海局勢緊張，讓年輕人的役期延長。連戰表示，兩岸最需要的是貨機與客機，帶着交流合作的商機，而不是戰機環繞，戰雲密布。

國民黨主席朱立倫周三（27日）表示，若要支持賴清德的台獨，就會造成兩岸對抗及戰爭；如果為了和平、安定，以及過好日子，就一定要支持侯友宜。對於侯友宜被指透過妻子任美玲名下出租宿舍「凱旋苑」剝削學生，朱再強調凱旋苑從頭到尾都合法，只是民進黨抹黑對手的手段。任美玲回應指，凱旋苑租約2026年期滿後，將改為青年宿舍或社會住宅。