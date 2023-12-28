偵辦大陸介選案　台北地檢聲押安徽同鄉會理事長

台灣大選臨近，台北地檢署周三（27日）指揮調查局及警方搜索8處地方，並向法院聲請把台北市安徽同鄉會理事長等兩人羈押禁見。

檢調早前接獲舉報，指台北市安徽省同鄉會3人接受安徽省台辦、統戰部等單位委託，邀約、安排同鄉會成員及親友共27人，以1.6萬多元新台幣（約4,100港元）低價團費赴安徽旅遊、交流。旅行團於10月29日至11月5日的行程期間，食宿及交通全數接受資助。有人在餐會中要求團員支持特定政黨或總統候選人，同鄉會一名成員更涉嫌收受3萬元人民幣（約3.3萬港元）。18名被告接受傳召到案，其中兩人羈押禁見。

花蓮地檢署早前根據線報查出，某原住民立委候選人辦公室一對男女職員，於5月24日至31日疑受重慶市台辦官員所託，以「少數民族文化交流」名義，招攬花蓮及其他縣市具原住民投票權的民眾，僅付1.6萬元新台幣（約4,100港元）往重慶旅遊8天7夜。台辦官員均參與旅行團餐聚，並強調「兩岸一家親」等言論。席間有立委候選人上台致詞尋求支持。花蓮地檢署周一（25日）傳喚22人到案，男女職員分別交保5萬元新台幣（約1.3萬港元）和2萬元新台幣（約5,200港元）。