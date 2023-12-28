新冠JN.1變異株呈上升趨勢　或成優勢流行株

國家衞健委周四（28日）召開新聞發布會，介紹冬季呼吸道疾病防治情況，本周全國醫療機構門急診呼吸道疾病診療量，較上周有所上升。中國當前新冠疫情處於低水準流行，JN.1變異株佔比較低，但也呈上升趨勢，有可能逐步發展成為國內優勢流行株。

中疾控傳染病管理處呼吸道傳染病室主任彭質斌表示，全球新冠疫情仍在流行，病毒正在不斷變異，而JN.1在全球範圍內快速上升，已成為主要流行株，部分國家疫情上升幅度較大。JN.1屬於變種病毒Omicron系列變異株，世界衞生組織評估認為，JN.1的總體公共衞生風險為低等水平，含有XBB.1.5成分的新冠疫苗仍對JN.1有效，尚未發現其有致病力增強的證據。

國家衞健委認為，元旦和農曆新年假期臨近，春運即將開始，人員流動將大幅上升，預計冬春季新冠疫情將出現一定程度回升，給醫療服務系統帶來一定的救治壓力，但不會對經濟社會運作造成明顯影響。國家衞健委發布健康提示，指元旦假期將至，人員流動增多，探親訪友、旅遊出行、聚會聚餐等，呼吸道疾病傳播風險加大，學校等重要場所和空間密閉場所，要做好人員健康監測及出入管理。