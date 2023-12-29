內地體壇挑戰前所未有　國家體育局續深化改革

內地足壇反腐風暴導致多名中國足協高層下台，國家體育總局局長高志丹周四（28日）承認過去一年體育事業發展面臨前所未有的問題和挑戰，局方將以中央巡視整改為契機，紮實做好明年體育工作，推進體育強國建設，推進體育高質量發展，堅持深化體育改革。

為期兩天的2023年全國體育局長會議周四起在國家體育總局召開，高志丹的工作報告指出過去一年全國體育戰線共同努力，頂住壓力、克服困難，逐步扭轉不利局面，推動體育工作向好發展。他指出，體育系統強化了頂層設計，加強行業治理，推動協調發展，為推動體育強國建設和深化體育改革取得新成就。最新統計顯示，2022年全國體育產業總規模達到3.3萬億元（人民幣，下同，約3.7萬億港元），實現增加值1.3萬億元（約1.4萬億港元），較2021年分別增長5.9%、6.9%。

高志丹表示，明年將持續滿足人民群眾日益增長的體育需求，深化體教融合，激發青少年體育發展的動力和活力，同時發揮體育優勢，推動體育產業、文化、法治、外事工作高質量發展。