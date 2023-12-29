宋楚瑜拒談總統候選人勝算　稱陳水扁曾邀組閣

曾多次角逐台灣總統及副總統的親民黨主席宋楚瑜，未有加入明年大選戰局，但力拚不分區立委席次。周四（28日）在網絡節目上被問誰在總統選舉中勝算較高時，他表示到目前還看不出來。宋楚瑜又表示，參加這次總統選舉的三方均曾找他助選。

在節目中，主持人表示，目前民調都是民進黨的賴清德領先，問宋楚瑜最後真的就是他贏嗎？宋回應稱，最近有些美方學者專家也問他同一問題，他就反問對方，美國總統會由誰當選，而對方也答不出來。他提到，各參選政黨都希望他出面替對方講說話，顯示他還有一定影響力。他認為自己有至少5%到10%的影響力，可能會是這場大選最後的關鍵。至於支持哪一方，他表示取決於3個要素，包括對方能否給台灣帶來可行務實的兩岸未來和國際關係、是否真正可以把台灣的問題逐一解決，以及對方的政見由誰幫忙落實。

宋楚瑜在節目中稱，台灣前總統陳水扁執政時間，曾找他合組內閣，但遭其拒絕，原因有兩個，一是他跟陳水扁對台灣的認同不一樣，二是台灣制度「總統不喜歡行政院長」，後者隨時會被換掉，而他的立委席次不夠，「怎能夠做」。