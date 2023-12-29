日媒：普京表明俄烏戰事打5年　華隨即調整外交戰略

日本傳媒周四（28日）引述多名知情人士指，俄羅斯總統普京今年3月在莫斯科接待到訪的中國領導人時，向對方表明俄烏戰事將持續至少5年，令中國開始調整外交戰略。日媒指，若俄烏戰事持續多年，將嚴重影響中方計劃和雄心，包括統一台灣的目標。

報道指出，普京於出兵攻打烏克蘭前曾到北京出席冬奧開幕禮，當時無提及會全面入侵烏克蘭，所以在俄軍真的攻烏時令中國陷入恐慌。中國誤判了俄軍在烏克蘭邊境集結的意圖，認為俄方只會攻打烏克蘭東部，沒料到是全面入侵。在此背景下，普京提出俄烏戰事將打5年時，中國根本無法完全相信他的說話。

不過，在複雜的國際政治形勢下，無論俄羅斯戰事如何發展，中國都需考慮怎樣保護自身利益，加上一旦俄烏戰事真的打足5年，中國勢因與俄羅斯的軍事合作遭受來自西方的更大壓力，並進一步打擊中國經濟。在普京發表上述言論後2個月，北京隨即派出北京歐亞事務特別代表李輝到歐洲，包括烏克蘭和俄羅斯，反映中方親俄立場有微妙變化，兩面下注以免重蹈俄羅斯覆轍。報道稱，中國今次行動令普京不高興，甚至可能生氣。而在今年6月，俄羅斯僱傭兵瓦格納集團發動軍事叛亂，這讓中國留在俄羅斯陣營成為普京的當務之急。