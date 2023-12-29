被擊落華氣球用美網絡供應商　收發中國通訊

美軍今年2月在本土領空擊落一個中國間諜氣球，導致兩國關係插水。美媒周四（28日）報道，美國情報人員認為涉事氣球使用一個美國互聯網服務供應商與中國通訊。

知情美國官員表示，美方評估相信氣球使用美國公司的服務來傳送和接收中國的導航資訊， 而氣球可在短時間內發出突發傳輸或高頻寬的數據收集。美媒沒有公開涉事公司名字，該公司在自行調查和與美國官員討論後，否認中國氣球使用其網絡。報道同時披露，在中國氣球飛越美國領空時，華府向聯邦外國情報監控法院申請了高度機密的法庭命令，搜集氣球訊息。官員解釋，這類法庭命令可讓美國情報機關在氣球飛越領空，以及它向中國收發訊息時實施電子監控，包括它經美國供應商進行的通訊。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇重申，涉事氣球是用於氣象研究，因西風帶及其有限的自動駕駛能力而在無意中漂入美國，事實很清楚。多名前美國官員指出，中國情報官員過去曾秘密使用各國的商業服務提供商，通常作為備用通訊網路，中方亦經常尋找加密網絡或具有強大安全協議的網絡，以便安全地通訊。

本月較早前，美軍北美空防司令部司令范赫克受訪時透露，中國氣球飛越美國時，他與美國戰略司令部合作減少發布「緊急行動資訊」（EAM），以確保氣球無法收集這些資訊，同時採取行動封鎖各種能力，包括軍機、彈道導彈。「緊急行動訊息」是美國領導人與世界各地美軍戰略力量溝通的方式，屬於高度機密，其中一個用途是在核戰時指示核武力量做出回應。一名美國國防高官表示，保護「緊急行動訊息」和核子指揮與控制通訊對美國至關重要。

負責分析氣球殘骸的聯邦調查局（FBI）已調查氣球搭載的器材，並完成撰寫報告，由於報告屬於機密，當局沒有廣泛通報。