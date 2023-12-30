共享阿姨回家過年　700元人民幣日薪也留不下人

年關將近，上海不少家政阿姨已經或準備離滬，令當地不少市民急急尋找共享阿姨。有內媒周五（29日）就此詢問家政公司，對方指90%的阿姨要回家過年，700元（人民幣，下同，約775港元）一天的工資也不足以吸引她們，「阿姨們都想開了，覺得跟家人團聚比賺錢重要」。

共享阿姨其實就是住在同一小區或相鄰小區的不同家政公司用戶，按照「就近原則」共用一位阿姨。共享阿姨多為按小時服務的鐘點工，今年初共享阿姨的出現，解決了不少老人家庭的燃眉之急。隨後共享阿姨愈來愈成為一種常態模式。

朱春南今年年初開始做共享阿姨，她指，「過年期間雖然工資高，但是因為在家的人多，事情也多，其實是更累的，就算是一天700元，對於家政阿姨來說還是要考慮性價比。」除了覺得累，急於回家過年也是不少家政阿姨放棄高日薪工作的原因。王阿姨就指出，「以前養家壓力大，會為多賺點錢過年期間堅持工作，但現在回家兒孫團聚更重要」。

為保障春節期間市民的正常生活，上海市商務委近日動員各家政公司保證春節期間留滬的家政阿姨的人數。多間家政公司負責人表示，將通過勸說等方式，爭取讓家政阿姨留滬過年，避免春節出現嚴重的保母荒。