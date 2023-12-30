暴力對待未滿月嬰　月嫂遭行拘處罰

重慶一名母親近日在網上反映其初生嬰遭月嫂虐待，包括掌摑、劇烈搖晃、掐頸、用手機強光照射眼睛等。該名母親表示已向警方報案。當地警方周四（28日）通報，涉事月嫂承認因嬰兒哭鬧致心情煩躁，因而做出上述行為。警方已依法給予其行政拘留處罰。

家住重慶的阮女士周三（27日）在網上反映，本月18日凌晨，其出生僅26天的嬰兒持續哭鬧2小時，當她從月嫂抱回嬰兒並查看閉路電視畫面時，發現月嫂多次對嬰兒作出上述暴力行為。阮女士事後除致電報警，又向當地婦聯、衞健委反映情況。阮女士表示，她最初前往兩江新區玫瑰馨苑月子中心找月嫂，後來被轉介到寶寶康家政服務有限公司（下稱寶寶康），當時職員稱兩家公司屬同一家公司。阮女士強調，她希望寶寶康賠償孩子的醫藥費、其精神損失費等。周三（27日）晚，兩江新區發通報稱，涉事月嫂由重慶寶寶康家政服務有限公司，派往江北區某小區的阮女士家服務。目前，涉事月嫂也被公司開除。

重慶市公安局江北分局官方微信周四晚發通報稱，涉事月嫂姓辜、22歲，上月25日受聘護理新生嬰兒。本月18日凌晨嬰兒疑遭辜某虐待後，經送醫檢查身體表徵無異常。警方其後通過查看監控、核查就診情況、 詢問相關人員、徵詢兒科專家意見等，查明辜某因嬰兒哭鬧，心情煩躁，對嬰兒採取推按頭部、拉拽搖晃等過激行為。