全國人大授權　澳門管轄拱北口岸東南區域至2049年

十四屆全國人大常委會第七次會議周五（29日）在北京人民大會堂閉幕，會議表決通過全國人大常委會關於授權澳門特別行政區對廣東省珠海市拱北口岸東南側相關陸地和海域實施管轄的決定等。澳門將以租賃方式取得相關陸地和海域使用權，租賃期限由移交管轄之日起至2049年12月19日，期滿後可續期。

會議認為，授權澳門對拱北口岸東南側相關陸地和海域實施管轄，並用於澳門輕軌東線項目建設，有利更好發揮項目的經濟社會效益，加強澳門與內地基礎設施互聯互通，遂決定審議通過此議案。相關區域包括澳門關閘廣場與馬場北大馬路交界處北側、珠海拱北隧道南側、關閘澳門邊檢大樓東側、兩地海域分界線西側。相關區域的移交管轄日期、具體坐標和面積由國務院確定，在規定期限內不得變更相關用途。

會議經表決，另通過了新修訂的公司法、關於修改慈善法的決定、糧食安全保障法、刑法修正案，亦通過全國人大常委會關於提請審議國務院組織法修訂草案的議案，決定將修訂草案提請十四屆全國人大二次會議審議。會議表決通過全國人大常委會關於完善和加強備案審查制度的決定，堅持有件必備，加強備案工作，堅持有備必審，推進合憲性審查，加強依申請審查和主動審查，堅持有錯必糾，依法作出糾正和撤銷決定等。