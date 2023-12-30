外媒借港新聞自由為黎智英撐腰　華外交部駐港公署轟混淆視聽

英、美等24國以「媒體自由聯盟」成員名義，周五（29日）發表聯署聲明，聲稱關切內地及香港當局持續攻擊新聞自由及鎮壓香港獨立媒體。中國外交部駐港公署發言人同日對聲明表示強烈不滿和堅決反對，批評是大肆詆毀香港新聞自由，抹黑特區政府正當執法，為壹傳媒黎智英等反中亂港分子撐腰張目。

「媒體自由聯盟」在聲明中聲稱，《港區國安法》實施以來，針對媒體工作者煽動叛亂的起訴增加，港府對《立場新聞》記者和黎智英等的長期起訴、禁止記者報道政府新聞發布會及從公共廣播檔案中刪除資料，相關舉動對新聞傳媒界其他人產生寒蟬效應，當地媒體加強了自我審查。

外交部駐港公署發言人批評英國外交部夥同「媒體自由聯盟」部分成員有關行徑，粗暴干涉中國內政，充分暴露相關國家的蠻橫無理和惟恐香港不亂的險惡用心。發言人又斥一些外部勢力鼓吹寒蟬效應，完全是顛倒黑白、混淆視聽。發言人強調，對《立場新聞》、《蘋果日報》相關負責人依法採取行動，完全是維護國家安全、捍衞香港法治的正義之舉；敦促「媒體自由聯盟」停止包庇反中亂港勢力，否則必將受到包括香港同胞在內全體中國人民的堅決回擊。